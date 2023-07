Ereburgemeester Frans Vanheule van Reninge overleden

In Ieper is ereburgemeester van Reninge Frans Vanheule (84) overleden. Hij was 41 jaar actief in de gemeentepolitiek.

Frans Vanheule werd voor de eerste keer verkozen in 1964 en werd meteen schepen, een functie die hij 24 jaar onafgebroken uitoefende. Daarna was hij zes jaar OCMW[1]voorzitter en zetelde hij gelijktijdig in de gemeenteraad. In 1994 werd Frans Vanheule voor het eerst burgemeester. Hij droeg de burgemeesterssjerp 11 jaar, tot 2005. Huidig burgemeester Lode Morlion volgde hem toen op. Frans Vanheule draagt ook de titels van ereburgemeester, ere-ocmwvoorzitter en ereschepen.

Reactie burgemeester Lode Morlion

“Het overlijden van ereburgemeester Frans Vanheule was voor mij een grote verrassing en vrij onverwacht. Het doet mij in ieder geval terugdenken aan de lange periode waarbij ik met hem mocht samenwerken. Eerst als OCMW-voorzitter en later als schepen. De verstandhouding was steeds opperbest. Frans gaf eenieder die dit vroeg de ruimte om zijn beleid uit te werken. Hij was geen man van grote woorden, maar wel iemand die steeds streefde naar consensus. Ruzie maken was alleszins niet aan hem besteed.”

De begrafenis vindt plaats op dinsdag 1 augustus om 10.30 uur in de Sint-Rictrudiskerk in Reninge