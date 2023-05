Er komt een Evolis 2 aan

Het grenst niet alleen aan de bestaande bedrijventerreinen Evolis I en De Pluim, het zal ook dezelfde kwalitatieve ruimtelijke invulling krijgen. Vanaf midden juni start het archeologische vooronderzoek op het terrein.

Het geplande vooronderzoek omvat archeologische boringen en parallelle proefsleuven. Op basis daarvan wordt dan beslist of verdere archeologische doorlichting noodzakelijk is. Het studiebureau Hembyse uit Gent coördineert dit hele onderzoek. Later, in het najaar van 2023, plant Leiedal een infomoment voor buurtbewoners en naburige bedrijven. De verdere ontwikkeling van Evolis II komt daar aan bod.

De infrastructuur- en omgevingswerken staan voorlopig begin 2025 op de agenda.