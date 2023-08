'Er komt al maanden geen water uit de kraan': jeugdbewegingen Ledegem over tekorten in lokalen

Al sinds maart hebben de Chiro en KLJ van Ledegem geen water en sanitair meer in hun lokalen. De gemeente belooft beterschap tegen de start van het nieuwe werkjaar.

Op de site van de Chiro en de KLJ in Ledegem komen binnenkort onder meer een nieuw muzieklokaal en een ontmoetingscentrum. Maar dat zorgt voor een pak hinder voor de leden van de jeugdbewegingen.

Geen elektriciteit

Al sinds maart hebben ze geen water en sanitair meer in hun lokalen. "Er komt geen water uit de kraan. We hebben deze jerrycan om water te gaan halen, maar we moeten daarvoor redelijk ver wandelen", klinkt het bij de leiding.

Ook hebben ze geen elektriciteit meer. Er staat wel een noodgenerator, maar die maakt veel lawaai en zorgt voor geurhinder.

Verzwikte voet

Volgens de leiding is het bovendien geen evidentie om de lokalen te bereiken. Een leidster verzwikte zelfs haar voet en kon daardoor niet mee fietsen op kamp.

De gemeente Ledegem zegt dat er beterschap op komst is.