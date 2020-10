Het gaat helemaal niet goed met de coronacijfers in onze provincie. Luik is er als provincie het slechtst aan toe, maar onze provincie is niet veel beter. Dat zei viroloog Steven Van Gucht vanmorgen op de dagelijkse persconferentie van Sciensano.

"De toenames blijven zich voordoen over het hele grondgebied", zei de viroloog. "Het aantal besmettingen is duidelijk hoger in Brussel en Wallonië. Maar de snelste toename zien we nu in West-Vlaanderen. Waar de cijfers nu verdubbelen om de zes dagen. Hierna volgen Luik, Brussel en Henegouwen, waar de cijfers om de zeven dagen verdubbelen."