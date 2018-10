Eperon d'Or wint de Onroerenderfgoedprijs 2018

Dat heeft Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois bekend gemaakt in de Transfo in Zwevegem. Eperon d'Or moest het opnemen tegen de Heilige Geestsite in Mechelen en het belevingscentrum Het Moment in Scherpenheuvel-Zichem. De Onroerenderfgoedprijs wil recente realisaties op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie belonen. Als winnaar krijgt het Izegemse museum een bedrag van 12.500 euro.

Historiek

Eperon d’Or was een van de belangrijkste schoenfabrieken uit de regio. Het art-decogebouw is in 1930 opgetrokken, naar een ontwerp van de Izegemse architect Charles Laloo. Tot de jaren 1940 produceerden ongeveer tweehonderd arbeiders er handgemaakte schoenen. Nadien volgde een langzame mechanisatie. In 1968 liep de laatste schoen van de band.

Het hoofdgebouw is in 1999 beschermd als monument. In 2005 kocht de stad de schoenfabriek. Het gebouw kreeg een passende nieuwe functie: die van borstel- en schoenenmuseum. Ook het Huis van de Economie en het bezoekerscentrum van de stad Izegem kregen een plaats in het gebouw.