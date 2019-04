Eperon d'Or ontvangt koninklijke aktes

“Eperon d’Or werd in 1927 hofleverancier voor de koninklijke familie van België en in 1933 voor het Groot-Hertogdom Luxemburg, wat uiteraard een bijzondere eer was en dat werd dan ook op de voorgevel van het art-decogebouw aangebracht. Maar nu beschikt het museum over de officiële documenten die hun status van hofleverancier bevestigen. Schepen van Musea Kurt Himpe is dan ook bijzonder trots op de documenten: “Een bijzondere aanwinst voor het museum, vooral omdat de schenking gebeurde door de familie Vandommele, de voormalige eigenaars van de schoenfabriek waarin nu de industriële erfgoedsite ondergebracht is.”

Originele foto's van de bouw van de fabriek

“De schenking komt uit de nalatenschap van Philippe Vandommele, die de zoon was van Tillo Vandommele”, aldus conservator Hilde Colpaert. “In de schenking zitten ook originele foto’s over de bouw van Eperon d’Or en foto’s van in de toenmalige fabriek. Daarnaast kregen we ook een twaalf paar schoenen Eperon d’Or uit de jaren 1940 en 1950 en twee paar zijden schoenen uit de Verenigde Staten. De schenking omvat ook enkele loonboeken en talrijke boeken in verband met schoenen en schoenmode.”