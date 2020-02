Ondanks de vele afgelastingen gaan enkele sportevenementen in onze provincie door, maar dan in een aangepaste versie en met extra veiligheidsmaatregelen.

De parkloop in Dadizele is van het bosrijk domein Den Ommeganck verhuisd naar het voormalige Dadipark. De wandeltocht in Ruddervoorde kreeg een aangepast parcours. De organisatoren van de wandeltocht in en rond Baliebrugge, Torhout en Veldegem hielden de situatie van uur tot uur in het oog om het veilig te houden voor de wandelaars.