Enkel nog evenementen met minder impact in Maria-Hendrikapark

Afgelopen weekend was de evenementenweide in het Maria-Hendrikapark de locatie voor het Sinner’s Day festival. "Een eerste evaluatie en de klachten leert ons dat het Maria-Hendrikapark niet de ideale locatie is voor dergelijke evenementen."

Het Sinner’s Day festival in het Maria-Hendrikapark pakte uit met verschillende headliners van internationale allure en trok hiermee vorig weekend duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.

Geluidsoverlast