Het stikstofakkoord blijft de Vlaamse regering door elkaar schudden. Regeringsleider Jan Jambon zegt in een interview met het Nieuwsblad dat enkel boerderijen die in 2015 code rood kregen, moeten sluiten. Bedrijven die pas daarna rood werden, zijn nu donkeroranje. De nieuwe rode lijst van 41...

Door het stikstofakoord moeten de meest vervuilende landbouwbedrijven in 2025 stoppen. De Vlaamse regering gaat zich nu baseren op een lijst uit 2015, en niet op de meest recente lijst door de administratie. Het stikstofakkoord treft daardoor minder landbouwers volgens Jambon.

In onze provincie hebben 5 landbouwbedrijven een rode kaart, maar het is nog niet duidelijk of er voor hen nu toch goed nieuws is.