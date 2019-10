Engagement voor goede zorg voor wie aan zelfdoding denkt

In Vlaanderen zijn er gemiddeld drie zelfdodingen per dag, onze provincie scoort nog slechter. Het is dus een niet te onderschatten aandachtspunt. Dertien partners, van politie tot ziekenhuis en geestelijke gezondheidszorg, willen de goede zorg voor mensen met zelfmoordgedachten garanderen. Een goeie doorstroming van informatie onder elkaar is daarbij belangrijk. Want, zeggen ze: "de doorverwijzing naar andere hulpverleners en de tijd daartussen is risicovol." (lees verder onder de video)