Hotel Europe in Oostende sluit in januari de deuren. Reden: de energiekosten lopen te hoog op

En het is geen alleenstaand geval. Uit onderzoek blijkt dat vooral horecazaken en kleine bedrijven lijden onder de energiecrisis. De energiefactuur in Hotel Europe is verzesvoudigd. En dat is onbetaalbaar. Als er geen steun komt, blijft het hotel de hele maand januari dicht. Januari is sowieso een kalme maand en open doen zou meer kosten, dan gewoon dicht blijven.

De horecasector zit deze week samen met de overheid om eventuele steunmaatregelen te bespreken.