"Energiekosten onhoudbaar voor KMO’s"

"De overheden laten KMO’s in de kou staan. Een pakket aan maatregelen om de energiekosten te drukken werd voorgesteld, maar is vooral gericht op gezinnen", klinkt het bij Unizo.

“Onbegrijpelijk dat bedrijven en ondernemers hier de dupe zijn”, zegt Robert Schaut, directeur a.i. van UNIZO West-Vlaanderen. “Het enige lichtpuntje is dat voor diesel en benzine de accijnzen daalden. Dat maakt de kosten van tankkaarten betaalbaarder.”

“Wij krijgen bezorgde berichten van ondernemers die vijf keer zo veel moeten betalen voor hun elektriciteit als een jaar terug. Voor heel wat bedrijven zorgt dat ervoor dat ze het jaar niet rendabel zullen afsluiten als dit nog even aanhoudt”, alarmeert Robert Schaut. UNIZO vroeg voorafgaand aan de energiedeal al enkele concrete zaken. De federale regering moet de ‘bijzondere accijns op elektriciteit’ op 0 zetten. Ook de Vlaamse Overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en de ‘openbare dienstverplichtingen’ uit de elektriciteitsdistributienettarieven halen. De grote inspanning in deze crisis zal echter moeten komen van Europa. UNIZO vraagt de volledige steun van ons land op Europees niveau om de gasprijs te plafonneren.

Teleurstellende energiedeal

UNIZO West-Vlaanderen is dan ook enorm teleurgesteld in de energiedeal. “Er zijn geen concrete inspanningen genomen om de energiefactuur van ondernemers te temperen. Voor gezinnen verlaagt de BTW op gas en elektriciteit tot eind september. We verwachten van de overheden dat ze ook aandacht hebben voor ondernemers, want de kosten blijven oplopen en die worden stilaan onhoudbaar.”

Ondernemers hebben net twee jaar corona achter de rug en worden opnieuw met een crisis geconfronteerd. Personeelskosten stijgen, prijzen van grondstoffen stijgen, elektriciteits- en gasprijzen stijgen en ga zo maar door. “Ondernemers slaken een noodkreet. Er is dringend actie nodig. Voor heel wat ondernemers zou dit wel eens de druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen”, zegt Robert Schaut.

Consumenten ook dupe

Ondernemers zien zich genoodzaakt, als dat kan, om kosten door te rekenen aan de consument. Dat zorgt ervoor dat het gemiddeld gezin toch weer meer moet betalen. “Ondernemers die de hogere kosten kunnen doorrekenen zullen ervoor zorgen dat de consument meer geld zal moeten uitgeven. De verlaging van BTW op elektriciteit en gas voor gezinnen is op die manier opnieuw teniet gedaan. Om dat te voorkomen én om ondernemers tegemoet te komen moet dus structureel voor een oplossing gezorgd worden voor die hoge prijzen”, besluit Robert Schaut.