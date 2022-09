Energiehuis Oostende overstelpt met vragen: "lokale besturen kunnen verschil maken", zegt Bart Somers

Een snelle uitrol van extra energiehuizen om mensen in de energie- en inkomenscrisis van nu te helpen. Zoals met de vaccinatiecentra in de coronacrisis, moeten gemeentelijke energiehuizen nu een cruciale rol vervullen. Dat zegt Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers in Oostende.

Het energiehuis in Oostende wordt nu al overstelpt met energievragen van mensen in inkomensnood. Ook de Vlaamse Regering moet nu volgens Somers versneld haar verantwoordelijkheid opnemen. "Aan de keukentafel is er nu maar één gesprek meer, gezinnen zoeken massaal advies over energiesnoeiers en oplossingen", zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers.

Gemeentes lossen het op

Premies, energiescans, isolatieadvies en hoe je van energieleverancier kan veranderen... De gemeentes doen er alles aan om hun inwoners door de energiecrisis te loodsen. "Ik denk dat er nog een heel grote golf aankomt. Wat we niet mogen doen als overheid is valse beloftes maken", klinkt het nog bij Somers.

De minister kreeg vandaag een staalkaart van wat een energiehuis kan beteken. Ook het warmtenet en alles op alles zetten om zelf energie te genereren komt hier aan bod.