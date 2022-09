Energiefonds Kortrijk hielp al 800 gezinnen in crisis

Het fonds wordt nog versterkt met nieuwe acties tijdens deze energiecrisis.

Beschermen tegen stijgende energieprijzen

"Kortrijk wil een dijk bouwen om zoveel mogelijk gezinnen te beschermen tegen de exuberante energieprijsstijgingen", zegt de stad.

"In december van vorig jaar al startte Kortrijk als één van de eerste centrumsteden met een eigen initiatief om haar inwoners te beschermen tegen de fors stijgende energieprijzen."

Al 800 gezinnen geholpen

Het Kortrijks Energiefonds bewijst nu al, 9 maanden na de lancering, zijn nut, zegt de stad: al 800 gezinnen worden met succes bijgestaan.

"Er komen nieuwe acties, zoals: extra financiële middelen om meer gezinnen - vooral uit de lagere middenklasse - te helpen, een tool om realistische voorschotfacturen te berekenen en de zoektocht naar en ondersteuning van vermoedelijk meer dan 1.000 gezinnen die verrassend genoeg geen gebruik maken van het sociaal tarief hoewel ze rechthebbende zijn."

"Tot nu geen steun nodig"

"In het fonds zat 300.000 euro, 171.000 euro is al uitgekeerd of gemiddeld 900 euro per gezin", zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene. "Het zijn gezinnen die tot op heden geen steun nodig hadden", zo beklemtoont de schepen.