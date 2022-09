Energiecrisis: steeds meer mensen naar OCMW

Dat merken ze ook in kleinere gemeenten als Wielsbeke. En de grote toevloed van mensen in de problemen moet nog komen, zeggen ze daar. Ze verwachten een stormloop.

De regering werkt aan een plan voor de zogenaamde middenklasse met een basispakket voor goedkopere energie, vanaf november. Maar voorlopig is het voor veel gezinnen behelpen. Magali Vermeulen, Sociaal Huis Wielsbeke: "Wij hebben hier een maatregel. Als mensen langskomen, kunnen wij hen steun aanbieden van 100 euro per maand, voor 3 maanden. Dat bedrag kunnen ze gebruiken voor hun tussentijdse facturen. Wij raden ze ook aan om naar de voedselbank te gaan, of wij komen tussen in schoolfacturen of kinderopvang."

Eind van de maand zitten ze in Wielsbeke nog eens samen om te kijken welke maatregelen ze verder gaan nemen. Want die zullen nodig zijn. "Ik denk echt wel dat we nog een stormloop gaan krijgen. Dit is echt nog maar het begin. "