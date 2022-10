In de reguliere stadsgebouwen van Roeselare werd de temperatuur vastgezet op 19 graden, werd de temperatuur van de waterboilers waar mogelijk verlaagd en worden activiteiten en werkplekken geclusterd.

'Net zoals veel andere steden en gemeenten bestuderen we momenteel de mogelijkheid om de openbare verlichting te doven. We willen dit op een slimme manier doen met maximale aandacht voor de veiligheid. De technische voorbereidingen met Fluvius zijn opgestart, het overleg met onze veiligheidsdiensten is volop bezig. Ook de oefening rond monumentverlichting, de LED-kerstverlichting en een alternatief voor de ijspiste loopt volop", klinkt het.