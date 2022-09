Energiecrisis: bedrijven zoeken manier om kost te drukken, maar duurzame oplossingen bijna uitgeput

Fruit zoals appels en peren bewaren en dus koel houden, vraagt energie... veel energie. In de hoofdvestiging in Meulebeke heeft fruit- en groentenbedrijf Vergro voorlopig nog oude contracten, wat de maandelijkse factuur op 7.000 euro houdt, maar dat zou 28.000 worden.

Die verhoging moet het bedrijf al betalen in andere vestigingen om de jaarlijkse 140.000 ton groenten en fruit van telers koel te houden.

Duurzame oplossingen al gebruikt

"Wij bekijken natuurlijk alle opties, maar op al onze vestigingen liggen al zonnepanelen", zegt Dominiek Noppe van Vergro. "We kijken nu om eventueel een windmolen te zetten op onze site in Sint-Truiden. We proberen alle duurzame middelen in te zetten om de rekening te drukken."

Maar uiteindelijk worden de hogere kosten ook doorgerekend aan de klant: de teler dus. "De telers moeten nu beslissen om hun fruit in koelcellen te stoppen. Ze hebben geen andere keuze, maar de koelkosten liggen wel dertig procent hoger dan gewoonlijk. Nu alles op de markt brengen is ook geen optie, want de vraag is er nog niet."

Ook bij Dumoulin Bricks in Roeselare staat energie centraal en dat om bakstenen te maken. Om de prijs te drukken beperken ze zich tot de standaardformaten. Het volume blijft wel gelijk.