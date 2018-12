De energiecoöperatie Vlaskracht is in de Leiestreek van start gegaan. In Kortrijk hebben de oprichters een 200-tal mensen uitleg gegeven over de toekomstige activiteiten.

Iedereen kan participeren door een aandeel in de coöperatie te kopen. Na Beauvent in Diksmuide en Koopstroom in Brugge, is Vlaskracht de derde coöperatie, die met het geld van burgers groene energie gaat produceren in West-Vlaanderen.