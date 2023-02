Energiebedrijven bergen windmolenplannen in Moen op

Na meer dan 6 jaar strijd tegen de komst van windmolens in een landschappelijk waardevol gebied in Moen, haalt het actiecomité zijn slag thuis. De twee energiebedrijven trekken hun aanvraag in, vooral omdat het project over de hele lijn een negatief advies heeft gekregen.

Lokaal was er ook geen draagvlak, er kwam hevig verzet tegen de inplanting naast het Kanaal Bossuit-Kortrijk. En daarmee valt het doek over de jarenlange onzekerheid voor de omgeving.

Tot drie keer toe hebben de energiebedrijven een aanvraag ingediend om één of meerdere windmolens te plaatsen midden in het landschappelijk gebied van de Timaarzate in Moen, naast het kanaal Bossuit-Kortrijk. Vandaag hebben ze hun aanvraag ingetrokken. Marc Doutreluigne, burgemeester Zwevegem: "Electrabel en Eneco hebben hun aanvraag ingetrokken. Maar dat is niet zomaar. Ze hebben een negatief advies gekregen van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. En die heeft letterlijk gesteld dat het project visueel vormelijk onverenigbaar is met de omgeving. Of anders uitgedrukt, het past niet in de open ruimte."

En daarmee komt in theorie een einde aan een jarenlange strijd van het actiecomité dat de plaatsing van windmolens in dit gebied wil verhinderen. Carl Messiaen, Actiecomité: "Wij hadden in de laatste procedure 1.500 bezwaarindieners, wat voor kleine dorpen als Sint-Denijs en Moen vrij veel is en duidelijk aantoont dat hier totaal geen lokale draagkracht aanwezig was. En dat is één van de doorslaggevende elementen in een dergelijk dossier."

Uitzonderlijk

Maar het blijft uitzonderlijk dat een actiecomité zijn slag thuis haalt in de strijd tegen de inplanting van windmolens. "Windmolens moeten er zijn. Die zijn ook nodig. We zitten volop in een energietransitie. Maar die molens moeten geplaatst worden op de juiste locatie. En dat is hier duidelijk niet de juiste locatie."

En zo’n juiste plaats is in de bedrijvenzone vlakbij de Bekaertsite, waar de gemeente de aanvraag voor twee windmolens wel heeft goedgekeurd, met enkele compenserende maatregelen voor omwonenden.

Bekijk ook: