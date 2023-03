Tijdens de jaarlijkse Eneco Clean Beach Cup hebben vrijwilligers gisteren ruim 5 ton afval opgeruimd langs de kustlijn bij ons en in Nederland. Onze badsteden waren goed voor 3,1 ton afval, bij de Noorderburen was dat 2,1 ton.

Dit keer gingen meer dan 3.200 vrijwilligers op pad langs de kustlijn. Vijf ton afval betekent dat er per 100 meter vloedlijn 137 stukken zwerfvuil geruimd zijn. Het resultaat is een halve ton meer dan vorig jaar. Bij ons waren in elke badplaats vrijwilligers aan de slag.

