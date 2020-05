En wat met het deeltijds kunstonderwijs?

Over het gewoon onderwijs weinig nieuws na de veiligheidsraad vanmiddag, alleen dat mondmaskers verplicht worden voor kinderen vanaf 12 jaar, en dat de hele dag. Over het deeltijds kunstonderwijs voorlopig geen nieuws.

Ze blijven daar aangewezen op lessen op afstand. In Oostende bijvoorbeeld volgen de 3.000 leerlingen online muziek- en kunstles. Met de grote vraag of ze dit schooljaar nog zullen kunnen hervatten.

Dirk Ooms, directeur Conservatorium aan Zee Oostende: "Een nieuwe opstartdatum voor het deeltijds kunstonderwijs is nog niet bekend. We weten absoluut nog niet wanneer dat zal zijn. Daarover is er geen nieuws, we zouden het wel heel fijn vinden dat het nog dit schooljaar zou zijn. Omdat dat fysieke contact belangrijk is. Ook naar de inschrijvingen voor volgend jaar toe."