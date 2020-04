En plots zie je karpers zwemmen in Brugse Reien

Het water in de Reien is nog nooit zo helder geweest als nu. Je ziet er de vissen gewoon zwemmen.

Het water is zo helder omdat de bootjes door de coronacrisis niet uitvaren. Zo blijft de modder en het slib op de bodem liggen. Een gevolg daarvan is dat je flink uit de kluiten gewassen karpers kan spotten, wat ook heel wat kijklustigen naar de Brugse reien lokt. En al is het natuurlijk een uniek fenomeen, afstand bewaren blijft de boodschap.