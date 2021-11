Emotioneel weerzien tussen Miss België 2021 en biologische vader na 15 jaar

Dit voorjaar is de 24-jarige Kedist Deltour uit Harelbeke verkozen als Miss België 2021. Nochtans is haar leven niet altijd rooskleurig geweest. Kedist werd geboren in Ethiopië, maar belandde samen met haar broer Haile en zus Tsion in een weeshuis door het vroege overlijden van haar moeder en een nieuw huwelijk van haar vader. Uiteindelijk adopteerde Peter Deltour en Nadège Debeer uit Woesten Kedist op haar tiende, samen met haar broer en zus.

Emotioneel weerzien na 15 jaar

De nieuwe stiefmoeder kon Kedist Deltour en haar broer en zus niet aanvaarden, waardoor de kinderen naar een weeshuis werden gebracht. Hun vader stichtte alsnog een nieuw gezin met de stiefmoeder, wat Kedist haar hele jeugd bleef achtervolgen. Door haar winst als Miss België kreeg ze de kans om even terug te keren naar haar geboorteland. Daar zou Kedist haar vader na vijftien jaar confronteren met zijn beslissing van toen.

Het werd een emotioneel weerzien, laat ze op Instagram weten. Ze kreeg niet op al haar vragen een antwoord, maar kon haar vader wel vergeven en kon een pijnlijke periode afsluiten.

(Bekijk hieronder het Instagrambericht)