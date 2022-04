Emotioneel afscheid van Miguel Van Damme: "Rust nu maar zacht prachtige jongen"

In Jabbeke is afscheid genomen van voetballer Miguel Van Damme. De 28-jarige Cercle Brugge-doelman overleed afgelopen maandagnacht aan de gevolgen van leukemie. Buiten de kerk stond een groot scherm opgesteld zodat de vele aanwezigen de uitvaart konden volgen.

Enkele honderden mensen verzamelden aan de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke om afscheid te nemen van Miguel Van Damme. De West-Vlaming Van Damme streed al meer dan vijf jaar tegen leukemie maar overleed maandagnacht aan de ziekte. Hij laat daarbij een vrouw en dochtertje na.

Prachtige jongen

Zijn vrouw Kyana nam als eerste het woord en sprak over de jaren die ze samen beleefden. "Ik weet niet goed waar ik moet beginnen, maar ik zal beginnen bij het begin, toen we elkaar leerden kennen. Ik zag in wat een prachtige jongen je was met een hart van goud. Jammer genoeg bleven we niet op onze roze wolk zitten", zei Kyana. "Ik beloof om goed te zorgen voor onze dochter Camille en haar te vertellen welke goede papa jij was. Rust nu maar zacht."

Dochter Camille

De tante van Miguel las een tekst voor in naam van zijn mama en ook de zussen van Miguel kwamen aan het woord: "Ik ga jouw dochter zo veel over jou vertellen", zei zus Francesca. Verder sprak ook televisiemaker Eric Goens, die de documentaire 'Miguel' maakte, enkele woorden. "Ik wil het zo weinig mogelijk over zijn ziekte hebben. Ik weet dat ze bij de Vereniging graag afsluiten met 'Leve Cercle'. Ik zou willen afsluiten met 'Leve Miguel'", zei Goens. Daarop werden enkele beelden uit de documentaire getoond.

Ploegmaats en vrienden

Cercle-speler Charles Vanhoutte beschreef Miguel in tranen als "een leutemaker, altijd positief. Je hebt me onder je vleugels genomen toen ik in de ploeg kwam". Ook boezemvriend Thibaut Van Acker kwam aan het woord. Voor de uitvaart werden de straten rondom de kerk in Jabbeke afgesloten. Buiten de kerk stonden enkele honderden mensen om de dienst op groot scherm te volgen, onder hen heel wat Cercle Brugge-fans.

Met 'Papa' van Stef Bos brachten de honderden aanwezigen uiteindelijk een laatste groet aan Miguel Van Damme.

Lees ook