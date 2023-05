Emmily Talpe opnieuw kandidaat-burgemeester in Ieper

In Ieper is burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) opnieuw kandidaat om burgemeester te worden bij de verkiezingen in oktober volgend jaar. Emmily Talpe is sinds 2019 de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad Ieper.

De politica nodigt tegelijk ook Ieperlingen uit voor een wandeling.

“Ik kijk uit naar deze persoonlijke ontmoetingen en interessante babbels over Ieper. Onze inwoners zijn ervaringsdeskundigen en ik wil graag weten hoe zij de toekomst zien. De input plan ik mee te nemen bij de opmaak van ons verkiezingsprogramma voor 2024.

Als de Ieperlingen mij opnieuw het vertrouwen geven, blijf ik met veel goesting en enthousiasme burgemeester voor de volgende legislatuur”, zegt Emmily Talpe.

"Luisteren cruciaal"

Burgemeester Emmily Talpe vindt inspraak en luisteren cruciaal om een stad goed te besturen.

“Ik heb altijd benadrukt dat wie met vragen zit me steeds kan aanspreken of een mailtje sturen. De drempel is laag, zeker met het huidige aanbod aan sociale mediakanalen. We willen, of zelfs beter gezegd moeten, een bestuur zijn dat luistert en communiceert.

Deze legislatuur hebben we uniek een grote inwonersbevraging ‘Kvraagetaan… de Ieperlingen’ georganiseerd maar ook vele specifieke bevragingen voor projecten zoals het nieuwe skatepark of de heraanleg van Boezinge.

De respons is groot. Ieperlingen staan duidelijk te poppelen om hun mening te geven, wat super is. Ik ben dan ook heel benieuwd welke suggesties voor Ieper er tijdens de wandelingen naar voren zullen komen!”