Emmanuel Vanluchene zet punt achter zwemcarrière

Vanluchene zwemt deze week nog het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou, maar vandaag raakte bekend dat dat allicht ook zijn allerlaatste wedstrijden op topniveau zullen zijn.

Olympische spelen

Emmanuel Vanluchene behaalde zijn grootste successen met de Belgische estafetteploeg. Zo nam hij met de 4x100m-ploeg, waar ook Pieter Timmers deel van uitmaakt, twee keer deel aan de Olympische Spelen. In 2012 (Londen) werd de ploeg 8e en in 2016 (Rio de Janeiro) eindigden ze twee plaatsen hoger.

Na de Spelen in Rio kondigde hij al een eerste keer aan dat hij zou stoppen met zwemmen. Hij wilde eerst terug volledig gezond worden en zijn opleiding lichamelijke opvoeding afwerken. Na enkele maanden kwam hij toch terug op zijn beslissing. Hij wou nog graag naar de Spelen in 2020 in Tokio, maar dat lijkt dus niet meer door te gaan.

Triatlon

Vanluchene zou toch nog geen definitieve streep onder zijn topsportcarrière willen trekken. Volgens zijn team, GOLD Swimming Team, denkt hij namelijk aan een carrièreswitch naar de triatlon. Pas na het WK wil Emmanuel Vanluchene zelf meer uitleg geven.

