Emma 2, dat is de naam van het nieuwste zeilschip van de Vlaamse Vaarschool in Nieuwpoort. Doopmeter is niet toevallig Emma Plasschaert, Olympiër en de beste zeilster van het land.

De Emma 2 is de tweede boot waarvan Plasschaert meter is, en de 2 is ook een verwijzing naar haar 2 wereldtitels. Eerder werd ook al de Imke gedoopt, genoemd naar TV-gezicht Imke Courtois. De nieuwe zeilschepen zijn broodnodig voor de Vlaamse Vaarschool in Nieuwpoort, met een vloot van 12 vaartuigen voor meer dan 1000 leerlingen.