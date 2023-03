Emma Callens uit Ruiselede Belofte van het Jaar: "Nog te weinig vrouwen ondernemen, zeker in de bouw"

West-Vlaanderen ten top op de uitreiking van de Womed Award, gisteren in Brussel. Naast een West-Vlaamse Onderneemster van het Jaar, is ook de Belofte West-Vlaams: Emma Callens (27) uit Ruiselede. Al vijf jaar aan het hoofd van haar eigen bedrijf EMC Greenroofs.

EMC Greenroofs in Ruiselede maakt van grijze daken idyllische groene plekjes. Sinds 2018 een bedrijf van Emma Callens uit Ruiselede, al woont ze nu in Roeselare. De uitreiking was gisteren een emotionele avond. "Er waren zo veel sterke kandidaten, ik had het niet verwacht", vertelt ze terwijl ze haar award een plekje geeft op kantoor.

Groene vingers

De groene vingers kreeg Emma van haar papa mee, vroeger tuinaannemer en nu mee aan boord in het bedrijf van z'n dochter.

“Ik ben super trots. De meeste kinderen spelen met poppen, Emma wilde een rekenmachine en krijtjes", vertelt papa Dirk. "Als ze 12 was, ging ze voor het eerst mee een boom planten op een dak.” (Lees verder onder de foto.)

De onderneming is trouwens een familiebedrijf, waar ook mama en broer in mee stapten.

Vrouwendag

“Dat ik deze award win op Internationale Vrouwendag (8 maart, red.) betekent veel. Er staan nog te weinig vrouwen aan de top van een bedrijf, zeker in de bouwsector. Maar ik kan zeker m’n mannetje staan”, zegt Callens.

Binnenkort verhuist het bedrijf voor een groot deel naar Aalter, net over de grens in Oost-Vlaanderen. Toch blijft Emma een West-Vlaamse in hart en nieren.

De 'Womed Award' is een jaarlijks initiatief van Markant en Unizo, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).

