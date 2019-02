Elon Musk komt Tesla's kijken in Zeebrugge

Een dag later dan gepland bezoekt Elon Musk, de topman van automerk Tesla, dan toch de haven van Zeebrugge. Bij het bedrijf ICO worden voortaan de Tesla's Model 3 verdeeld over Europa. We waren erbij toen Musk landde op de luchthaven van Oostende.

Het vliegtuig van de topman van Tesla landde even na half zes op de luchthaven van Oostende. Van daaruit gaat het naar Zeebrugge waar de verdeling van de Tesla's gebeurt. (lees verder onder de foto)

Waarom komt Musk naar Zeebrugge?

Musk komt in Zeebrugge op bezoek bij het bedrijf ICO, dat onlangs het paviljoen van Toyo Ito aankocht. Daar zijn deze week voor het eerst 3000 Tesla's gelost. Zeebrugge is de enige haven in Europa die voldoende uitgerust is om de elektrische wagens te verdelen ('Electric-Vehicle-ready').

ICO (International Car Operators) zal elke week een lading van 3000 Tesla's ontvangen die vanuit de VS worden verscheept naar België. Hier ondergaan de wagens een laatste kwaliteitscontrole voor ze in Europa worden verdeeld. De komst van de tesl'as betekent ook dat er tot 200 extra jobs komen in de haven. (lees verder onder de foto van Kristof Lambrecht)

Wie is Elon Musk ?

Musk is een ondernemer die aan verschillende projecten kan gekoppeld worden. Zo is hij verantwoordelijk voor het succes van PayPal, het online betalingssysteem. En hij is ook Algemeen Directeur van SpaceX, het niet altijd even succesvolle Amerikaanse bedrijf voor ruimtetransport. Maar Musk komt dus naar Zeebrugge gevlogen om met eigen ogen te zien hoe zijn Tesla's Model 3 in Zeebrugge worden gestockeerd om van daar uit verdeeld te worden over het Europese vasteland. (Kijk verder onder de foto)

VIDEO: Landing vliegtuig Elon Musk