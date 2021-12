Elke maand ongeval met truck op spoorwegovergang in haven

In Zeebrugge & Antwerpen gebeuren er gemiddeld wel elke maand ongevallen met vrachtwagens op een spoorwegovergang in het havengebied. In Zeebrugge waren dat er vier tussen januari en november 2021. Vaak wordt het rode licht genegeerd en dat is levensgevaarlijk.

Spoorwegbeheerder Infrabel sensibiliseert de vrachtwagenchauffeurs de hele week met een campagne. Door de vele ongevallen is er ook heel wat vertraging en economische hinder. De actie loopt in de havens van Zeebrugge en Antwerpen.

Vrachtwagenchauffeurs krijgen van Infrabel een kop koffie en een geurverfrisser aan een overweg. De boodschap is duidelijk: "Rood is stoppen!".

Dodelijk slachtoffer

Tussen januari en november 2021 gebeurde maandelijks een ongeval met een vrachtwagen op een overweg in het havengebied van Antwerpen en Zeebrugge. Tussen januari en november registreerde Infrabel 12 ongevallen aan overwegen in havengebied: acht in de haven van Antwerpen en vier in Zeebrugge. In Zeebrugge viel daarbij zelfs één dodelijk slachtoffer.

80% van de ongevallen op een overweg in de haven gebeurt door het negeren van de rode lichten. Meer dan 1 op 3 ongevallen op overwegen vindt plaats in havengebied.