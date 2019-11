Elke en hond Jessy halen goud op WK Doggy Dancing

Het duo begon als underdog aan de wedstrijd Freestyle, maar haalde het verrassend met een originele choreografie. Elke: “De techniek was heel hoogstaand. Afstandswerk vindt Jessy de max en dat is wel heel moeilijk. In onze spiegelroutine waren wij synchroon om inderdaad alle pasjes gelijk te kunnen zetten. Iedereen stond met tranen in de ogen. Dat was een echt kippenvelmoment.

Jessy is een bordercollie van 9 jaar oud. Het is dan een ook verrassing voor Elke dat ze de eerste plaats haalden. “Jessy is eigenlijk een heel gevoelig hondje. Emotioneel was hij een hele bange puppy ook. Ik ging eerst naar een traditionele hondenschool. Toen zeiden ze dat ik niet ging kunnen sporten met Jessy. De meneer die toen les gaf, zei dat hij nooit iets ging kunnen bereiken. Hij had het niet in zich. Gelukkig was ik omringd door de juiste mensen die wel in ons geloofden, waardoor hij zich kon ontpoppen tot de prachtige hond die hij nu is."