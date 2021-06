Elk jaar 300 ongevallen op weg van en naar school in West-Vlaanderen

Het gaat om kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, vaak fietsers. CD&V roept alle gemeentebesturen op om het ‘charter werftransport’ te ondertekenen, dat zwaar werfverkeer uit de schoolomgeving houdt. 14 West-Vlaamse gemeenten deden dat al. Dit jaar komt ook extra geld om routes van en naar school veiliger te maken, bovenop de miljoenen euro’s die al gaan naar verkeersveiligheid.



"Het is altijd iemands zoon of dochter," zegt Warnez. "We moeten iets aan doen. Vandaag klappen we wel voor de fietsers, maar nu moeten we echt gaan inzetten op routes naar de school, wegen van en naar scholen. Daar investeren we 350 miljoen euro in.