Eliterenner krijgt hartaanval tijdens mountainbiketocht in Deerlijk

In Deerlijk heeft eliterenner Julien Cadron een hartaanval gekregen tijdens een trainingsritje op een mountainbikewedstrijd in Deerlijk. Hij wordt nu in een kunstmatige coma gehouden, maar ademt terug zelfstandig, laat zijn ploeg weten.

De renner van wielerploeg Gaverzicht - Be Okay nam zaterdagochtend deel aan de jaarlijkse mountainbikewedstrijd van zijn ploeg. Omstreeks 9.30 uur zakte de Henegouwse renner plots in elkaar. Een politieagent die in een achterliggend groepje meefietste, stopte meteen en begon met de reanimatie.

Volgens Thomas Debrabandere van de wielerclub zijn de precieze omstandigheden nog onduidelijk. "We weten niet of hij eerst een hartaanval heeft gekregen en daardoor is gevallen, of hij eerst is gevallen en daardoor een hartaanval heeft gekregen", stelt hij.

Kunstmatige coma

Cadron werd vervolgens overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk. "De vitale organen zijn niet geraakt, maar uit voorzorg wordt hij in coma gehouden", klonk het.

Ondertussen laat de ploeg weten dat de beademingsapparatuur verwijderd is. "De dokters gaan Julien stilletjes proberen wakker te maken. Als het vandaag nog niet lukt, proberen ze morgen opnieuw. Laat ons hopen op een spoedig herstel", staat op Facebook.