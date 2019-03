Elisabeth wil dat hof slaat en zalft in Kasteelmoord

In de zaak van de "Kasteelmoord" kwamen gisteren op de vierde procesdag de burgerlijke partijen aan het woord voor het hof van beroep in Gent. Vandaag beginnen de replieken en wordt de zaak in beraad genomen.

De advocaten van Elisabeth Gyselbrecht probeerden te kaderen waarom ze enerzijds voor haar man koos, maar later haar vader, die de opdracht tot de moord gaf, bleef steunen.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry (68), vriend van Gyselbrecht, werd gevraagd als tussenpersoon. Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Roy Larmit zou de chauffeur zijn geweest op de dag van de moord. André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert de Clercq en Franciscus Larmit werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld. Het parket ging in beroep om zwaardere straffen te vorderen.

Atypische burgerlijke partij

Advocaten Luc Arnou en Els Gauquie vertegenwoordigden Elisabeth Gyselbrecht, die zich burgerlijke partij had gesteld tegen haar eigen vader, maar hem ook nog steunt. Luc Arnou begon dan ook met de vaststelling dat Elisabeth een atypische burgerlijke partij, is. "Want ik moet twee zaken verzoenen. Elisabeth die haar echtgenoot kwijt is en haar vader, omdat hij haar man heeft laten vermoorden."

De advocaten probeerden dan ook de omslag in haar houding te kaderen. "In 2011 werd ze geslingerd tussen de twee belangrijkste mannen in haar leven. Twee mannen die haar hebben ontgoocheld." Na de moord, koos Elisabeth aanvankelijk de kant van haar man. "Maar later kwam ze te weten dat in de cruciale weken van september 2011 Stijn minstens overspel gepleegd had in Australië. Toen ze dat ontdekte, sloeg dat in als een bom. Had zij dit toen geweten, dan had ze niet voor Stijn gekozen in die cruciale weken."

Seksuele problematiek

Naderhand kwam ze ook nog te weten dat Stijn als kind vier weken in de kinderpsychiatrie had gezeten voor een seksuele problematiek. Daardoor kwam het incestverhaal van haar man in een ander daglicht.

"De beslissing van haar vader was fout, maar ze heeft nu ingezien dat het uit wanhoop was. Ze heeft nu het gevoel dat zij haar vader toen in de steek heeft gelaten. Daarom kan zij het hem vergeven en dat wil ze hem uitdrukkelijk zeggen. Stijn zal nooit verdwijnen uit haar leven. Zijn foto staat nog steeds waar hij stond. Er zijn tranen voor Stijn en tranen voor haar vader. Ze hoopt dat het hof wikt en weegt, dat het hof slaat en zalft", besloot Gauquie.

