Straffe beelden uit Caïro. Daar heeft Elias uit Kuurne - hij is amper 17- voor het eerst model gelopen voor het modemerk Dior. Het is een Nederlands modellenbureau dat Elias deze zomer ontdekte op een festival.

Hij werd meteen geboekt voor de show van Dior, naast de piramides in Caïro. Voor Elias is alles nieuw, hij wil zich nu vooral focussen op zijn middelbare school. Maar zal binnenkort ook meedoen aan de castings voor de fashion weeks in Parijs en Milaan. Zijn naam zullen we dus in de toekomst ongetwijfeld nog horen.