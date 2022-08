Elia: "Wantrouwen over markeringen in Ventilusproject onterecht"

Ventilus moet stroom van windmolens op zee naar het binnenland brengen, dwars door West-Vlaanderen.

Het aanbrengen van die markeringen zorgt dus voor wat commotie. Volgens sommigen wijzen die markeringen erop dat één van de vier trajecten al vastligt. Terwijl de Vlaamse regering daar nog over moet beslissen. “Dat wantrouwen is nergens voor nodig. Het traject ligt helemaal nog niet vast,” reageert woordvoerder Pieter Verlaak van Elia. “We deden in 2020 ook al proefboringen aan de kust. Vorige zomer voerden we er uit tussen Izegem en Avelgem, en nu brengen we markeringen aan in Izegem, Torhout, Lendelede en Brugge. Om daar dan later proefboringen te doen.”

De proefboringen zijn nodig om de samenstelling van de bodem te kennen, in functie van draagsterkte, geleiding en stevigheid. “Dit heeft hoe dan ook niets te maken met het verhaal ‘ondergronds of bovengronds aanleggen van de hoogspanningslijn’. De Vlaamse regering beslist daar eerst over, en pas later over het traject. Maar wij kunnen niet wachten. We willen nu al de samenstelling van de bodem kennen, zodat we dan snel kunnen schakelen, welk traject het ook wordt."

