Elia bouwt distributieplatform voor windparkenstroom

Netbeheerder Elia is in Nederland is volop bezig met bouw van een platform van waaruit de elektriciteit van de windparken op zee naar land zal worden gestuurd.

Staatssecretaris Philippe De Backer ging vandaag kijken naar de bouw van de installatie in het Nederlandse Zwijndrecht. Op het platform wordt de geproduceerde elektriciteit van vier de windparken Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester 2 straks gebundeld en via gezamenlijke onderzeese kabels aan land gebracht. In totaal gaat het om 130 km aan kabels die het platform verbinden met het Stevin-hoogspanningsstation in Zeebrugge.

Het "stopcontact op zee" komt op 40 kilometer voor de kust. Het gaat om een onbemand platform dat 2000 ton weegt en 41 meter boven het wateroppervlak uitsteekt. De investering is goed voor zowat 400 miljoen euro.