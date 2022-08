Elfde editie Kamping Kitch Club klokt af op 25 500 bezoekers

De opvallende attributen, fluoroze kostuums en valse snorren mogen weer de kast in tot volgend jaar. Zaterdagavond om middernacht viel het in warme pils doordrenkte doek over Kampisch Kitsch Club in Kortrijk, het grootste verkleedfestival van de Benelux. Met 25.500 gekke feestvierders verkocht...

Typisch aan Kamping Kitsch Club: wie niet verkleed is, komt niet binnen. De Lange Munte in Kortrijk kreeg dan ook bezoek van duizenden knotsgekke festivalvierders. Zwembandjes, marcellekes, netkousen, valse snorren, tijgerprints en tutu’s tekenden allemaal present op The Booster XXL Edition van Kamping Kitsch Club. Het thema van dit jaar: gewoon jezelf kunnen zijn.

Het festival kreeg zo 25.500 feestvierders verzameld. De elfde editie van het festival verzamelde net geen honderd artiesten, verdeeld over negen podia. Onder meer Ilsen & Verhust, Sergio, Mark with a K, Average Rob en zelfs Kabouter Plop maakten deel uit van de uitgebreide, 'foute', line up.

Huwelijksaanzoek

Ook feestvierders uit de buurlanden zakten af naar Kortrijk om het festival mee te maken. Zo ook Stephanie en Christophe, die voor een opvallend moment zorgden: zij kozen ervoor om in het bijzijn van een paar duizend uitzinnige festivalgangers hun jawoord te geven.

De volgende editie van Kamping Kitsch Club zal plaatsvinden op zaterdag 19 augustus 2023, naar traditie op de Lange Munte in Kortrijk. "Meer info volgt snel", laat de organisatie weten.

