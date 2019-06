Elektrofestival Zeebrugge heeft eigen titeltrack

WECANDANCE​ is al enkele jaren een vaste waarde op het strand van Zeebrugge. Vorig jaar was het thema nog ‘Cowboy’, met zo’n 19.000 bezoekers per festivaldag was het ook zo goed als uitverkocht.

Dit jaar is het thema ‘Safari Nomads’, en de allereerste titeltrack is daar ook naar genoemd. Er steekt een sample in van ‘Walk on the Wild Side’ van Lou Reed. Tessa Dixson, die De Nieuwe Lichting won bij Studio Brussel, werkte voor de titeltrack samen met Billie Louise, één van de finalisten van De Nieuwe Lichting.

Het festival heeft de videoclip van het festival gelanceerd, Tessa Dixson zal het nummer ook live brengen op 10 augustus, tijdens WECANDANCE op het strand van Zeebrugge.

Lees ook: