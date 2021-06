Ekopak uit Tielt sluit miljoenendeal met chemieconcern

Dat meldt Ekopak in een persbericht. Een exact bedrag geeft het bedrijf niet voor de deal, maar het zou gaan om een "miljoenencontract". Ekopak gaat een demineralisatie-installatie bouwen en installeren die de Vynova-site in Tessenderlo zal voorzien van meer dan 1 miljoen kubieke meter zuiver en duurzaam proceswater per jaar. De werken starten in juni 2021 en de oplevering van de installatie is voorzien voor het derde kwartaal van 2022.

Vynova is een internationaal chemieconcern actief in de productie van pvc en chlooralkali-producten, die onder andere in de bouwsector, de medische wereld, de voedingsindustrie en de farmaceutische sector gebruikt worden.