EK zwerkbal komt naar Harelbeke

Het Europees kampioenschap zwerkbal wordt volgend jaar op 11 en 12 mei georganiseerd in Harelbeke.

Dat staat te lezen op de website van Quidditch Europe. Het gaat om de sport uit de boeken van Harry Potter, waarbij veertien spelers op een bezem proberen te scoren met de "slurk", terwijl er ook op zoek moet gegaan worden naar de "gouden snaai".

Sinds de publicatie van de boeken wordt zwerkbal ook in het echt gespeeld, ook in België. Volgend jaar komt het Europees kampioenschap naar Harelbeke. Ook Mechelen en Brussel vielen die eer al te beurt. Het toernooi vindt plaats in het Forestiersstadion, op 11 en 12 mei.

600 spelers

"België heeft een mooi traject afgelegd en heeft een goede reputatie als het aankomt op de organisatie van het kampioenschap", aldus Felix Linsmeier, manager van Quidditch Europa. "We zijn opgetogen dat het kampioenschap naar Harelbeke komt", zegt Laurens Grinwis, voorzitter van de Belgian Quidditch Federation. "Harelbeke heeft ervaring met het organiseren van grote tornooien en stelt zich open voor nieuwe dingen. Dit is ook een manier om de sport op de kaart te zetten in West-Vlaanderen waar recent een nieuw team kwam." Ongeveer 600 spelers zullen volgend jaar afzakken naar Harelbeke om te strijden voor de Europese titel.