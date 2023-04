In Adinkerke, bij De Panne vond vorig weekend voor de derde keer het Europees Kampioenschap Meeuwenschreeuwen plaats. Een merkwaardig initiatief, vinden ze zelfs tot in Japan. TV Tokio maakte er een verslag van in hun nieuws.

Wat begon is een grap, is nu blijkbaar nieuws tot in het Verre Oosten. Ook daar weten ze nu dat Jarmo Slutter (21) het EK meeuwenschreeuwen heeft gewonnen. Hij kan dus het best het geschreeuw van een meeuw nabootsen.

Het gebeuren werd gefilmd door FOCUS, maar ook door de Britse openbare omroep BBC en het internationaal persagentschap Reuters. Zo is Jarmo's overwinning nu ook in Tokio te zien.

Bekijk hier het Japanse verslag.