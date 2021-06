EK-dorpen moeten coronaspelregels volgen

Zo mogen er binnen maar 200 mensen, aan tafeltjes van 4 en buiten 400. Het scherm mag ook niet van buitenaf te zien zijn, om samenscholingen te vermijden. Een uitdaging voor organistoren, blijkt ondermeer in een loods in Rumbeke. Daar noemt organisator Stefan Empis het zelfs een lijdensweg. Want er zijn veel kosten, ook aan private bewaking, en dan is het maar de vraag of alles wel rendabel zal zijn. 'Maar op dit moment liggen we daar eigenlijk niet wakker van', zegt Stefan Empis. 'We zijn blij dat we weer kunnen organiseren, dat is voor ons nu het belangrijkste.'