Eindzege in Superprestige voor Sanne Cant

Sanne Cant heeft de Superprestige veldrijden op haar naam geschreven. De wereldkampioene werd vierde in Middelkerke.

Enkel Annemarie Worst kon Sanne Cant nog iets in de weg leggen, maar eindigde pas als 8ste. Cant werd uiteindelijk vierde in Middelkerke, Denise Betsema won. Joyce Vanderbeke uit Zwevegem eindigde als tiende.

Bij de juniores won Witse Meeussen, voor Thibau Nys en Joran Wyseure.