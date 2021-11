Eindelijk: werken starten in dorpskern in Boezinge

In Boezinge bij Ieper starten volgende week de langverwachte werken in de dorpskern.

Een aannemer vernieuwt eerst de nutsleidingen, de grote werken beginnen dan pas ten vroegste in april volgende jaar. Ze zullen drie jaar duren en 7 miljoen kosten. (Lees verder onder de foto)

Kasseien verdwijnen

De buurtbewoners zijn vooral blij dat de kasseien verdwijnen en vervangen worden door betonklinkers en asfalt. Want als er vrachtwagens langsrijden davert het. "Dat zal veel beter zijn. Want met die kasseien hier, davert het er op los. De huizen daveren ervan. En de wieldoppen vallen van de auto’s. Ze liggen overal rond. Bovendien zijn die kasseien ook erg glad als het geregend heeft," luidt het in de buurt.

Vertraging

De eerste plannen dateren al van 2017. Maar de werken lieten op zich wachten omdat er problemen waren met de omgevingsvergunning. Schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune: "We hebben deze pas in augustus gekregen. We hebben moeten wachten op die omgevingsvergunning. Er zaten wat foutjes en rechtzettingen in. En er is daar waarschijnlijk veel werk in Vlaanderen. Wij zijn niet de enige die een dossier hebben ingediend."