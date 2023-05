In Lauwe, bij Menen kunnen ze straks eindelijk de theaterzaal van het nieuwe culturele centrum Het Applauws in gebruik nemen.

Het Applauws is al meer dan 2 jaar open, maar door een waterlek in het dak kon er nog geen enkele voorstelling plaatsvinden in de grote zaal met uitschuifbare zittribune. Maar nu is er een akkoord om het dak te helemaal te vernieuwen.

De werken starten maandag. Vanaf augustus zouden de eerste voorstellingen kunnen plaatsvinden.