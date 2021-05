Eindelijk stage voor leerlingen hotelschool

Zowat iedereen is tevreden met de heropening van de horeca, en in het bijzonder ook de leerlingen van hotelschool Ter Groene Poorte. Daar kunnen de leerlingen eindelijk proeven van de praktijk. De school is nu volop in de weer met het organiseren van stage plaatsen voor zo’n 140 leerlingen. Doordat heel wat restaurants nog niet open zijn, moet de school zelfs een beroep doen op haar buitenlands netwerk. “Frankrijk verloopt bijvoorbeeld redelijk goed. Natuurlijk zijn er ouders die hun kind liever niet naar het buitenland zien vertrekken. Als er iets gebeurt dan zitten ze toch op een heel grote afstand. Alle begrip natuurlijk. Ook voor hen vonden we een oplossing,” vertelt Marc Coppens, stagecoördinator Ter Groene Poorte.