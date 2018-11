Eindelijk opvolger voor pensioengerechtigde Belgica

Het schip had eigenlijk al na 25 jaar vervangen moeten worden, maar het lastenboek werd pas vorig jaar uitgeschreven. Intussen kost de verouderde Belgica handenvol geld aan onderhoud en kon het een hele tijd niet uitvaren.

Het nieuwe schip wordt in elkaar gezet in Spanje en moet klaar zijn tegen 2020. Het zal ruim 54 miljoen euro kosten. De opvolger van de Belgica zal groter zijn en in een diepere zee (5000 meter) onderzoeken kunnen doen. De thuisbasis is Zeebrugge.

Het schip voert onderzoek naar onder meer vispopulaties en vistechnieken, en bestudeert de invloed van bijvoorbeeld windmolenparken en zandwinning op ecosystemen in zee.