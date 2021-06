Eindelijk: jeugdverblijven ontvangen weer klasgroepen

De Vlaamse jeugdverblijfcentra mogen weer groepen ontvangen. Eerst nog scholen, daarna jeugdverenigingen. Met veel enthousiasme, ondanks de coronabeperkingen. In Merkenveld in Zedelgem logeren kinderen van Freinetschool De Kleine Tovenaar uit Izegem.

De stilte is doorbroken in Merkenveld in Zedelgem. Normaal logeren er elk jaar 35.000 kinderen, de voorbije maanden stond het helemaal leeg. Tot nu, maar wel nog in klasbubbels en in afgebakende zones. "Ons gebouw leent zich daar toe," zegt Ward Vervaeke van Merkenveld. "We hebben vier units met aparte douche, slaapkamer en keuken waarin de klasbubbels zich kunnen organiseren. Maar ook buiten moeten ze apart spelen. Met onze dertig hectare genoeg plaats daarvoor."

Eerste gasten

Leerlingen van Freinetschool De Kleine Tovenaar in Izegem krijgen de primeur deze week. "Wij hebben er enorm naar verlangd om naar hier te komen," zegt juf Merel Chevrolet. "Oorspronkelijk zouden we komen voor de Paasvakantie. Er was wel ontgoocheling toen we dat in de klas moesten zeggen. Maar zodra we hoorden dat het kon, zijn we er op gesprongen en hebben we Ward gemaild om iets vast te leggen." (lees verder onder de foto)

Goeie zomer

Nog meer scholen staan te popelen om nog iets buiten de muren te doen. De reservaties lopen dan ook vlot binnen in Zedelgem. "Voor juni is het al goed, zeker in coronatijden. Vanaf 1 juli komen de zomerkampen terug in bubbels van 100 en vanaf augustus hopelijk met 200. Maar onze zomervakantie zit eigenlijk zo goed als vol."