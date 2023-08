Eindelijk een topweekend aan zee

Het was nog niet de perfecte zomer voor de kust. Door een matige maand juli en een slechte start van de maand augustus bleef de grote toestroom uit. Maar het verlengde weekend maakte dat enigszins goed.

Het provinciebedrijf Westtoer noteerde ruim een miljoen overnachtingen en bijna 500.000 dagjestoeristen tijdens het verlengde weekend van 15 augustus. Een ferme opsteker na een middelmatige zomer. De nacht van zaterdag op zondag was het absolute hoogtepunt met een bezettingsgraad van 95% in de hotels, ofwel 275.000 overnachtingen. Dat is een record deze zomer, en een gelijkaardige bezetting als het topmoment vorig jaar.

Steeds meer Belgen kiezen de kust als vakantiebestemming. De Franstalige Belgen bijvoorbeeld zijn goed voor 26% van alle toeristen dit weekend. Maar niet alleen Belgen kiezen vaker voor de kust, ook het aantal buitenlandse toeristen groeit. Zij komen vooral uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot Hertogdom Luxemburg.

Slechte zomer hoeft geen ramp te zijn

Dit weekend maakte dan wel veel goed, de zomer voldoet nog altijd niet aan de verwachtingen. Maar de laatste jaren evolueerde de kust meer en meer naar een geschikte vakantiebestemming voor alle seizoenen: "De Kust evolueerde de jongste jaren tot een vakantiebestemming voor de vier seizoenen. Ook de nieuwe vakantieregeling voor de Franstalige Belgen zorgt voor extra spreiding. Ongeveer 2/3 van de totale omzet (ongeveer € 2,9 miljard) in het kusttoerisme wordt gerealiseerd buiten de zomermaanden", zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Er liggen voor de kuststeden dus nog mogelijkheden om de cijfers op te krikken.